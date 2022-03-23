НАТО перебросит в Восточную Европу еще 40 тысяч военных

Страны, входящие в блок НАТО, на саммите 24 марта решили усилить восточный фланг альянса после начала вооруженного конфликта в Украине, передает «Ъ».

Отмечается, что туда перебросят 40 тысяч военнослужащих, а в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии сформируют четыре многонациональные боевые группы.

«Эти шаги будут подкреплены усиленными учениями с повышенным вниманием к коллективной обороне и оперативной совместимости», - сказано в заявлении НАТО.

В нем подчеркивается, что меры альянса «превентивые» и «неэскалационные», они смогут обезопасить всех союзников.