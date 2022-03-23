В Мариуполе погиб известный украинский спортсмен

Известный украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун, который выступал в составе сборной Украины, был убит накануне российскими военными при обороне Мариуполя. Об этом сообщила Украинская федерация смешанных боевых искусств на своей официальной странице в Facebook.

«Егор в составе полка «Азов» выполнял боевое задание в оккупированном Мариуполе. В этот день Биркун должен был выступать в составе сборной Украины на чемпионате мира по ММА GAMMA, однако из-за войны в Украине, планы спортсмена изменились», - сообщили в пресс-службе организации.