«Украина и Россия провели первый полноценный обмен военнопленными. Домой вернулись 10 украинских военных». Об этом в Telegram написала вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, Украина, со своей стороны, вернула 10 военнослужащих России.

«Также сегодня мы отправили к русским 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли из затопленного судна около Одессы. В обмен на российских моряков – домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков с судна «Сапфир», которых захватили во время попытки забрать наших военных с острова Змеиный», - написала Верещук.

Она уточнила, что по условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.