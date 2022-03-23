Президент – председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин, член совета директоров, председатель правления НОВАТЭКа и глава совета директоров «Сибур Холдинга» Леонид Михельсон, а также член совета директоров «Сибура» Геннадий Тимченко (находится под санкциями ЕС и Великобритании) увеличили состояние более чем на $1 млрд каждый после возобновления торгов на Московской бирже, сообщает Bloomberg.

Банк России 24 марта возобновил торги на Мосбирже. Несмотря на то, что к торгам были допущены только 33 бумаги индекса Мосбиржи (IMOEX), десять россиян, акции которых возобновили торговлю, смогли умножить состояние в общей сложности на $8,3 млрд, исходя из индекса миллиардеров Bloomberg.

Торги возобновились по ценным бумагам компаний АФК «Система», «Газпром», «Аэрофлот», ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, «Северсталь», НОВАТЭК, Сбербанк, «Норникель», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», НЛМК и других.