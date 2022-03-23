Борис Джонсон высмеял желание России и предложил провести Евро-2028 по футболу в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал подачу заявки Россией на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032, пишет УНИАН.

«Желание России провести у себя любой футбольный турнир или культурное событие выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение. Лучше всего было бы, чтобы все российские войска немедленно вышли из Украины, а право провести турнир передали украинцам», – сказал Джонсон в Брюсселе во время саммита НАТО.

Добавим, что также совместную заявку на проведение Евро-2028 подали футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Республики Ирландия, Шотландии и Уэльса.