Кремль: Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство

Власти Украины упустили свой главный шанс на существование суверенного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы призываем администрацию Зеленского... подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах – Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году», - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, уже 7 лет, сначала команду (экс-президента Украины) Порошенко, потом команду Зеленского уговаривали воспользоваться этим шансом для того, чтобы государство было процветающим. «Использовали все площадки международные, многосторонние, двусторонние каналы для того, чтобы объяснить, что другого варианта для государства Украины нежели как принятие соответствующих шагов по минскому плану действий просто не существует, иначе страна развалится – то, что мы видим сейчас, что на глазах у всего мира происходит», - добавила представитель МИД.