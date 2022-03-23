Минобороны опровергает: Азербайджан не продвинулся в Карабахе

«Сообщения армянских СМИ о якобы усугублении обстановки на территориях Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, не отражают действительности». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, на участке проводится уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не произошло.

«Армянские СМИ искусственно преувеличивают ситуацию. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу, которая может вызвать истерику и ввести общественность в заблуждение. Нет причин для беспокойства или беспокойства», - сообщили haqqin.az в ведомстве, добавив, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют ход операции.

Напомним, что накануне министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан во вмешательстве в газоснабжение территорий, где временно расположены миротворческие силы России.