Зеленский обратился к лидерам G7: лучше поддержать Украину сейчас…

«Лучше сейчас дать Украине поддержку оружием, в котором мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще и для других стран – Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польши, стран Центральной Азии». Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам «Большой семерки».

Он отметил, что чем быстрее это произойдет, тем быстрее на востоке Европы будет мир.

«Это в наших интересах. Это в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть», - заявил Зеленский.