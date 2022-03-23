Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны «Большой семерки» создать действенную систему гарантий безопасности для Украины и региона, способную остановить любого агрессора за 24 часа. Об этом Зеленский сказал в обращении к представителям «Большой семерки» в четверг.

«Я верю, мы сможем сделать вашу Группу семи не просто Большой семеркой, а Большой семеркой миротворцев. Что для этого нужно? Первое – еженедельно ужесточать санкции против российской агрессии. Пока она не остановится и не вернет нам мир. Второе – принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и нашего региона. Реальных гарантий, действенных, таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа. Мы предложили создать такое объединение U24. Это то, что действительно нужно миру».

Зеленский отметил, что такое объединение должно помочь не только превентивно останавливать войну или начавшиеся боевые действия, но и оказывать помощь государствам, которые страдают от стихийного бедствия, которым нужна поддержка во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами.