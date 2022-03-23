Украина просит отключить Россию от GPS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «Большой семерки» отключить Россию от сервисов GPS и полностью заблокировать ее финансовую систему.

«Нужно полное эмбарго для торговли с Россией, нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские банки и Центробанк России должны получить полную блокировку от глобальной финансовой системы.

«Они должны остаться вообще без денег, а их замороженные активы должны превратиться, в частности, в репарации для восстановления Украины», – продолжил Зеленский.