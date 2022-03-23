Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что его бойцы «освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты... побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк», - написал глава Чечни.

Кадыров также сообщил, что другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его.