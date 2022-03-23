Офис Зеленского считает, что у России не осталось ресурсов для наступления
«Российские военные в большинстве направлений не имеют возможности продолжить наступление. Столкнулись с нехваткой ресурсов». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает РБК-Украина.
По его словам, сейчас фронт практически замер.
«Генеральный штаб Министерства обороны Вооруженных сил Украины сообщает, что противник на очень многих направлениях не имеет ресурсов, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальным снабжением, топливом, боеприпасами и другими видами», - сказал Арестович.