Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию: против выступили Беларусь, Эритрея, КНДР и Сирия
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, передает РИА Новости.
Соавторами резолюции являются ряд стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия. Документ был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своей резолюции в Совете безопасности ООН. За резолюцию проголосовали 140 государств, воздержались 38, против были Беларусь, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия. В числе воздержавшихся – Армения, Алжир, Китай, ЦАР, Куба, Эфиопия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мали, Никарагуа, Пакистан, ЮАР, Судан, Таджикистан и ряд других стран.