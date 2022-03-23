Шольц о решении России продавать газ за рубли: в контрактах этого нет

«Контракты по поставкам российского природного газа предусматривают оплату в долларах или евро». Об этом заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров «Большой семерки», передает ТАСС.

Он отметил, что везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта.

«Это то, что должно действовать. В большинстве случаев там указаны евро или доллар. Это исходные пункты, от которых мы должны отталкиваться», - добавил канцлер.

Он заявил, что западные страны ощущают влияние конфликта в Украине на цены на энергоносители и продукты питания.