Украина высылает почти весь персонал посольства Беларуси в Киеве

Министерство иностранных дел Украины заявляет о решении сократить численность персонала посольства Беларуси в Киеве до 5 человек. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Олега Николенко, которое есть в распоряжении УНИАН.

«Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным», - подчеркнул Николенко.

Кроме того, спикер отметил, что после возвращения белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра города Киева.