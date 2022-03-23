Госдеп: санкции работают, экономика России падает

«Мы видим, что санкции работают, экономика России падает. Что мы еще можем сделать для Украины? Думаю, что больше расскажет на пресс-конференции Джо Байден. Украина точно будет иметь поддержку». Об этом заявила представитель Госдепартамента США Андре Калан.

Она также отметила, что НАТО предоставит Украине все необходимые ресурсы, чтобы она могла себя защитить.

«Мы едины с ЕС. Просто США могут позволить себе больше, потому что имеют собственный энергоресурс. ЕС работает над диверсификацией», - сообщила Калан.