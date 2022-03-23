Бывшему главреду «Эхо Москвы» подложили свинью

Бывший главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов намерен обратиться в правоохранительные органы после антисемитской выходки неизвестного у дверей его квартиры, передает «Интерфакс».

По его словам, ранее человек, одетый в форму доставщика еды, подбросил к двери его квартиры свиную голову.

«Человек в форме Delivery Club зашел в подъезд, меня не было, я был на работе, положил у двери в мою квартиру свиную голову и приклеил «юден» что-то на дверь квартиры. В стране, победившей фашизм, это, конечно, сильно», - сказал Венедиктов.

Журналист также отметил, что эта акция его не испугала.

«Запугать человека, которого дудаевцы водили на расстрел, вот этим? Делать из России фашистскую Германию мы им не позволим», - сказал Венедиктов.