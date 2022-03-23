Эрдоган призвал союзников по НАТО отменить санкции против Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерениях продолжить контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после прошедшего саммита НАТО. Об этом передает РИА Новости.

«Мы рассказали нашим союзникам по НАТО о нашей активной и принципиальной политике и дипломатическим усилиям. Считаем, что НАТО должна действовать реалистично и стратегически. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной и приветствуем прогресс в них с осторожным оптимизмом. Я собираюсь продолжить контакты с Путиным и Зеленским после сегодняшнего саммита», - отметил турецкий президент на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

Президент Турции также заявил, что обратил внимание партнеров по НАТО на принцип неделимости безопасности. «Мы подчеркнули, что альянс не является структурой, которая будет представлять угрозу для России или какой-либо другой страны. Я обратил внимание на принцип неделимости безопасности», - подчеркнул турецкий президент.