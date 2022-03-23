В Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава Генштаба Марк Милли не раз пытались выйти на связь с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Однако российское военное руководство на контакт не идет. Горячая линия связи, специально созданная для разрешения возможных конфликтов в воздушном пространстве, пока по назначению не использовалась», - пишет издание.