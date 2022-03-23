Шольц: Европа готова ввести новые санкции против России

«Страны G7 договорились проводить постоянную ревизию санкций против России и готовы принять новые ограничения в случае необходимости». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7.

Он напомнил, что страны «Большой семерки» отреагировали на начало военных действий России в Украине «жесткими, согласованными и целенаправленными санкциями».

«И мы едины во мнении, что мы будем постоянно проводить ревизию этих санкций на их эффективность – настолько долго, насколько потребуется. Мы сегодня взяли на себя обязательство по полной реализации санкций. Они работают и уже оказывают сильное краткосрочное воздействие», - сказал он.

Шольц также добавил, что Европа едина во мнении, что будет реагировать новыми санкциями, если это потребуется.

Он отметил, что страны «Большой семерки» призывают Россию немедленно вывести войска из Украины и создать там дополнительные гуманитарные коридоры.