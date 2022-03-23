Вчера в Министерстве обороны США сообщили об успешной деятельности Вооруженных сил Украины на Киевщине. К востоку от столицы ВСУ смогли оттеснить российских солдат на 25-35 километров. И на этом украинские военнослужащие не останавливаются. Они продолжают атаковать противника в секторе и добиваться побед. ВСУ смогли освободить село Лукьяновка Барышевского района, сообщает УНИАН.

На видео ниже солдат рассказывает о проведенном штурме: «Ну что, друзья. На часах пять часов, в двенадцать мы начали операцию, контрнаступление на село Лукьяновка от села Лукаши. Операция выполнена полностью, с абсолютным успехом мы выбили отсюда противника».

По данным, которые получили украинские солдаты от пленного противника, в населенном пункте находилось около 200 россиян. Часть личного состава, по словам бойца, ВСУ уничтожили, а другие россияне сбежали.