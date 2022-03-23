Харьков вновь бомбят
Жители Харькова сообщают о сильных взрывах в центре города.
Предположительно город обстреливают реактивными системами залпового огня «Град».
Жители Харькова сообщают о сильных взрывах в центре города.
Предположительно город обстреливают реактивными системами залпового огня «Град».
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