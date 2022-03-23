Байден: Мы ответим, если Путин применит химическое оружие

Президент Джо Байден заявил, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, но ответ будет зависеть от ситуации. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

«Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения», - сказал Байден, отметив, что не может предоставить информацию разведки о возможностях применения такого орудия россиянами.