Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Брюсселе заявил, что считает необходимым исключить Россию из числа участников «Группы двадцати».

Он при этом отметил, что итоговое решение об этом может принять только сама G20. Также американский лидер выступил с инициативой пригласить на следующее заседание G20 Украину.

Помимо этого, Байден сообщил, что текущие геополитические события вызовут нехватку продовольствия в мире, однако США и ЕС работают над смягчением последствий.