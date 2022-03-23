Европейский совет переизбрал Мишеля

Европейский совет объявил, что переизбрал Шарля Мишеля своим председателем на второй срок, передает «Интерфакс».

Сообщается, что он переизбран на два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года, а также повторно назначен председателем саммита зоны евро на тот же период, говорится в коммюнике Европейского совета.

Мишель – третий человек, который занимает должность председателя Европейского совета с тех пор, как должность была создана 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором.