МИД России: НАТО заинтересована в военных действиях
«Решение саммита НАТО продолжить поддержку киевского режима подтверждает заинтересованность альянса в дальнейших военных действиях». Об этом в четверг говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает ТАСС.
По ее словам, страны-члены организации продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле его установок на тотальное сдерживание России.
Она также отметила, что мероприятие проводилось «как сеанс внутринатовского самозомбирования».
«Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние восемь лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против «ЛНР» и «ДНР» и теперь пожинает страшные плоды», - сказала Захарова.