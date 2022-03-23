Байден заявил, что убедил Китай не помогать России
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил убеждение, что китайские власти осознают ужасные экономические последствия в случае военной помощи России, передает CNN.
Он напомнил, что провел «очень откровенный разговор» с главой КНР Си Цзиньпином относительно возможной помощи России в войне против Украины.
«Я думаю, Китай осознает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, нежели с Россией. И потому я надеюсь, что он не присоединится», – заявил Байден.