Эрдоган: Турция продолжает контактировать и с Украиной, и с Россией

«Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии заключается в том, чтобы добиться урегулирования ситуации». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Он отметил, что Анкара поддерживает дипломатические контакты с обеими сторонами, обсуждает все предложения и поддерживает все инициативы, направленные на установление мира.

«По этой причине первая задача турецкой дипломатии заключается в прекращении военных действий. Мир в Украине должен быть обеспечен по формуле, которая устроит две страны и мировую общественность. Это должен быть стойкий и крепкий мир», - добавил президент Турции.