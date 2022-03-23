Сегодня, 24 марта, Вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктов. Ранее сообщалось, что ВСУ отбили Лукьяновку в Киевской области и проводят контрнаступление по всей линии фронта в Барышевском районе. А теперь аналогичные новости поступили из Запорожской области, где украинские бойцы освободили село Малиновка, пишет УНИАН.

О ситуации в Малиновской громаде (территориальная община) рассказал ее глава Владимир Шиш. Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, два села полностью российскими войсками. Это Любимовка и Новозлатополь. До сегодняшнего дня противник был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка украинскими войсками, Малиновка освобождена.

На текущий момент ситуация в громаде критическая. Россияне повсюду выставили блокпосты и никого не выпускают из сел. В результате возникают гуманитарные проблемы — с поставками еды, воды и лекарств. По словам Владимира Шиша, Малиновской громаде не помешал бы «зеленый коридор».