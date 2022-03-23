В НАТО не поддержали предложение Польши, но приняли решение о поставках нового оружия Украине

Главы государств и правительств 30 стран НАТО на саммите в Брюсселе не поддержали предложение Польши направить на Западную Украину миротворцев, но пообещали продолжать поставлять Киеву вооружения и средства защиты, а также приняли решение в долгосрочном режиме укреплять собственную оборону, увеличивать количество своих войск у границ России. Об этом говорится в распространенной в четверг по итогам саммита заявлении, и об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Лидеры альянса утвердили решение о размещении у границ России еще четырех многонациональных боевых групп. Планы долгосрочного укрепления обороны альянса и решения о необходимом для их реализации увеличении оборонных расходов должны быть подготовлены и приняты на саммите НАТО в июне в Мадриде. Об этом пишет ТАСС.

Лидеры НАТО в очередной раз призвали Россию к немедленному прекращению военных действий на Украине и обвинили российскую армию в ударах по гражданской инфраструктуре. Столтенберг также сделал особый акцент на том, что альянс хочет предотвратить угрозы возможного применения Россией на Украине химического, биологического или ядерного оружия. Он, однако, не упомянул об обнаруженных на Украине биолабораториях США, которые, по данным Минобороны России занимались исследованиями опасных патогенов.

Еще одним результатом саммита стало решение о продлении полномочий самого Столтенберга на год.