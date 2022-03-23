Зеленский принял в Киеве спикеров парламентов Латвии, Литвы и Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце, спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и главой парламента Эстонии Юри Ратасом, прибывшими в Киев, передает УНИАН.

В ходе встречи Зеленский отметил важность их визита в Украину, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, которая возникла из-за российского вторжения.

«С первых часов вы с нами на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят», - отметил он.