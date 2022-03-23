Зеленский принял в Киеве спикеров парламентов Латвии, Литвы и Эстонии
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце, спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и главой парламента Эстонии Юри Ратасом, прибывшими в Киев, передает УНИАН.
В ходе встречи Зеленский отметил важность их визита в Украину, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, которая возникла из-за российского вторжения.
«С первых часов вы с нами на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят», - отметил он.
Зеленский высоко оценил подписание сегодня в Киеве совместного заявления глав парламентов Украины, Эстонии, Латвии и Литвы в поддержку страны в тяжелый период.
Он также поблагодарил за подписание совместного заявления «О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины», к которому присоединились представители парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.
«Мы рады и всем тем законодательным инициативам, которые вы проговариваете и делаете в поддержку Украины в своих парламентах, а также на международной арене. Также одними из первых очень помогли с оружием», - сказал Зеленский.