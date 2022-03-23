Турчак: Россия восстановит Мариуполь после окончания «спецоперации»: «Мы здесь навсегда»

Пенсии жителей «освобожденных» территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом пишет РИА Новости.

«Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа», - сказал Турчак в ходе общения с жителями Донбасса.

Он также посетил пункт временного размещения в поселке Володарское в «ДНР», куда прибывают жители Мариуполя, а также других сел и городов Украины.