Турчак: Россия восстановит Мариуполь после окончания «спецоперации»: «Мы здесь навсегда»
Пенсии жителей «освобожденных» территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом пишет РИА Новости.
«Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа», - сказал Турчак в ходе общения с жителями Донбасса.
Он также посетил пункт временного размещения в поселке Володарское в «ДНР», куда прибывают жители Мариуполя, а также других сел и городов Украины.
«В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше – по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», - подчеркнул Турчак.
Кроме того, секретарь генсовета партии заявил, что Россия будет восстанавливать Мариуполь. Вопрос о том, кто восстановит разбитый город, задала во время разговора с Турчаком одна из жительниц Мариуполя, которая находится в пункте временного размещения в Володарском.