Министры обороны США и Украины обсудили поставки военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в четверг по телефону с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым ситуацию с поставками Киеву американской военной помощи. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Министры двух стран обсудили продолжающееся предоставление Киеву оборонительных вооружений поражающего действия, «включая помощь в размере $1 млрд на обеспечение безопасности, о которой недавно объявил президент [США Джо] Байден». Остин рассказал Резникову, что вооружения для Украины, о которых на прошлой неделе сообщила американская администрация, «сейчас поступают в регион», отметил Кирби. Министр обороны США также «подчеркнул неизменную решимость Соединенных Штатов поддерживать» Вооруженные силы Украины. В Twitter Остин подтвердил, что США продолжат поставлять Украине вооружения.