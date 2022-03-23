Глава Харькова: российский вертолет обстрелял своих же военных

«У российской армии наблюдаются проблемы с коммуникацией. В начале марта под Северинкой на Киевщине подразделения России сразились между собой и лишились тринадцати единиц техники. Прошло три недели, и вот похожий случай произошел на Харьковщине. Российский вертолет обстрелял собственные позиции и нанес огромный ущерб». Об этом в своем Telegram написал глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, утром в четверг, 24 марта, российский вертолет обстрелял свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники в Малой Рогане.