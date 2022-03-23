Оператор «Северного потока-2» скоро подаст заявление о банкротстве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северного потока-2», сертификацию которого остановили после признания Россией «народных республик Донбасса», намерена в ближайшие дни подать заявление о банкротстве, сообщил исполнительный директор компании Маттиас Варниг, передает Коммерсант.
По его словам, «Северный поток-2» находится «на грани краха» из-за конфликта в Украине и санкций.
«В ближайшие дни заявление об открытии производства по делу о банкротстве будет подано в суд в Цуге, Швейцария», - сказал Варниг.