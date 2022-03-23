Президент Польши: Европе нужно больше Америки

Президент Польши Анджей Дуда выступил с телеобращением, в котором высказался о роли США и НАТО в Европе, передает РИА Новости.

В ходе своего выступления Дуда выступил за усиление влияния США в регионе.

«Польше и Европе нужно больше Америки, как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США», - заявил он.

Глава польского государства добавил, что позиция страны является однозначной.

«Польша считает, что новая стратегическая концепция НАТО должна предусматривать изменения, вызванные действиями России в Украине», - сказал Дуда.