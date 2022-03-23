Новые санкции Канады против России

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новых санкциях в отношении 160 членов Совета Федерации РФ за содействие вторжению в Украину. Об этом он заявил в Брюсселе после встречи с лидерами НАТО и G7, пишет Politico.

Трюдо сказал, что благодаря новым мерам Канада ввела санкции в отношении 964 человек, связанных с Путиным.

«Путин совершал и продолжает совершать военные преступления и создавать разрушительный гуманитарный кризис», - заявил Трюдо.