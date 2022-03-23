В Калиновке Фастовского района Киевской области в результате российского артобстрела есть погибшие, также ранены три человека. Об этом сообщает полиция Киевской области.

«В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры. Также в Фастовском районе российские войска продолжают единичные обстрелы села Ясногородка.

В Вышгородском районе продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате чего поврежден гостиничный комплекс. По предварительной информации, потерпевших нет. Продолжаются боевые действия в Бучанском районе. Полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов российских солдат», - говорится в сообщении.