Эрдоган встретился с Джонсоном в Брюсселе фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на саммите стран НАТО в Брюсселе, передает «Анадолу».
Стороны обсудили региональные проблемы и вопросы безопасности, в частности ситуацию в акватории Черного моря.
Премьер-министр Джонсон высоко оценил дипломатические усилия и гуманитарную политику Турции в разрешении конфликтов в регионе.
Борис Джонсон заявил, что Великобритания заинтересована в расширении торговли и сотрудничества с Турцией. Он отметил, что есть большой потенциал для развития, в частности в отрасли производства возобновляемой и ядерной энергии.