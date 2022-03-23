Сегодня в Европе состоялись полуфинальные стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

На 110-й минуте Робин Квайсон забил единственный гол. 29 марта шведы сыграют в гостях с Польшей. Победитель поедет на чемпионат мира в Катар.

Сборная Турции в Порту играла с Португалией и проиграла со счетом 1:3. На 15-й минуте Отавио открыл счет в матче. На 42-й Диого Жота удвоил преимущество португальцев. Во втором тайме сборная Турции заиграла гораздо лучше. На 65-й минуте Бурак Йылмаз один мяч отыграл. У турецкой команды был отличный шанс перевести игру в дополнительное время, однако на 85-й минуте Йылмаз не реализовал пенальти, угодив в перекладину. А уже в добавленное время Матеуш Луиш сделал счет 3:1.

Таким образом, Португалия вышла в финал, где сыграет с Северной Македонией, которая сенсационно в гостях – в Палермо - обыграла действующих чемпионов Европы Италию. Александр Трайковски на 2-й добавленной минуте забил единственный гол. Таким образом, сборная Италии пропустит второй подряд чемпионат мира.

Матч Португалия – Северная Македония состоится 29 марта в Порту.

Не выявили победителя в основные 90 минут сборные Швеции и Чехии – 0:0. Игра продолжается. Победитель этого матча сыграет с Польшей, которая без борьбы пробилась в финал после отстранения России.

Еще в одном матче Уэльс одолел Австрию – 2:1. В матче в Кардиффе Гарет Бэйл забил два прекрасных гола на 25-й и 51-й минутах. У австрийцев отличился Марсель Забитцер на 65-й минуте, но этого оказалось недостаточно. Валлийцы сыграют с победителем отложенного матча между Шотландией и Украиной, который должен состояться в июне.