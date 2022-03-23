С 11 марта, то есть с 16-го дня войны, министр обороны Сергей Шойгу перестал появляться на публике. До этого дня он созванивался со своими коллегами в других странах, вручал награды – то есть появлялись независимые подтверждения, что с главой военного ведомства все в порядке. А потом он исчез.

Затянувшееся на 13 дней отсутствие ключевого военачальника в разгар самой серьезной войны в новейшей истории России не могло долго оставаться секретом, поэтому у журналистов возникли вопросы – а где Шойгу? И власть постаралась ответить: все в порядке, глава Минобороны на своем месте. Для этого государственные медиа показали короткий ролик с Совета безопасности. Российское издание «Медиазона» отсмотрело эти видео и пришла к выводу: вероятнее всего, Шойгу на этом заседании все же не было.

Из всего заседания Совета безопасности в эфир «России 1» пустили именно те кадры, на которых видны проблемы с камерой у Шойгу. Характер этих помех можно назвать странным: с первого взгляда кажется, что у Шойгу какие-то проблемы с трансляцией. Но при покадровом просмотре в высоком разрешении больше похоже на то, что оператор быстро переводит камеру на министра.

У этого может быть два объяснения. Теоретически, видео могло быть снято в самом начале заседания, которое стартовало внезапно, и оператор Шойгу не выставил кадр, а затем опомнился. Это звучит сомнительно: камера была включена, и ее как будто бы просто перевели.

Вторая, более вероятная версия – в том, что такой эффект просто добавили на постпродакшене. Это сделали для того, чтобы привлечь внимание зрителей именно к этому углу, чтобы все обязательно заметили, что Шойгу присутствует на заседании.

Присутствовал ли Шойгу? Любому человеку, который занимается монтажом и постпродакшеном, известно, что вклеить что-либо на экран телевизора, особенно если сам кадр статичный (в нем нет движения) – это элементарная задача.