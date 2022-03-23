Вооруженные силы Украины совершили десятый результативный обстрел российских войск в Чернобаевке в Херсонской области, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Барабанная дробь!.. Равняйсь, смирно! Десятый раз Чернобаевки – встречай!» - написал Арестович.

При этом он заявил, что в настоящий момент наблюдается массовое движение российских военных через Антоновский мост.

«Видимо, мы снова убили кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь. Эх, жаль, видео выложить нельзя», - отметил Арестович.

Информацию об успешной операции ВСУ также подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.