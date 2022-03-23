$10 млн за информацию об офицерах ФСБ обещает госдеп

Как говорится в распространенном сообщении, вознаграждение предложено за «информацию о сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове за их предполагаемую причастность к компьютерным взломам, мошенничеству с использованием электронных средств связи, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и к причинению ущерба имуществу энергетического объекта».

США объявили награду за информацию об обвиненных в кибератаках россиянах, которые являются офицерами ФСБ, заявляет госдеп.

Как указывает госдеп, впервые предложение вознаграждения сопровождается с указанием на «сотрудников службы безопасности иностранного правительства». Размер вознаграждения достигает до 10 миллионов долларов, говорится в сообщении.

«Эти офицеры были членами подразделения ФСБ, известного как Центр 16, и работали в специальной оперативной группе, известной как воинская часть 71330, известной исследователям кибербезопасности как «Стрекоза», «Энергичный медведь» и «Крадущийся йети», - говорится в сообщении.