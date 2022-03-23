Россия перебрасывает в Украину сотни старых танков из Сибири, которые десятки лет хранились без техобслуживания

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 02:11

Наступление российской армии в Украине застопорилось из-за колоссальных проблем с обеспечением топливом, продовольствием, запасными частями, медикаментами и прочим. Об этом в интервью немецкой газете Welt сказал отставной генерал бундесвера Клаус Витман. По его словам, российская армия оказалась совершенно неготовой к войне, вследствие чего несет огромные потери. Логистика была рассчитана на блицкриг, а командование в Москве явно не ожидало сопротивления украинцев, сказал он. «Мы получаем все больше и больше сообщений о том, что войска России спорадически застревают в полевых условиях, поскольку у них заканчивается топливо, запасные части и не хватает продовольствия», - пишет другой военный эксперт Маркус Кеупп.

Комментируя haqqin.az оценки германских экспертов, старший научный сотрудник отдела внешней политики Центра внешнеполитических исследований НИСИ Николай Замикула сказал, что, наряду с боевыми, у российской армии есть значительные небоевые потери техники. Судя по всему, мобилизационный резерв российских войск оказался в плохом состоянии. Пути продвижения российской военной техники усеяны танками и БМП, брошенными из-за поломок и неисправностей. Россия выдвинула на усиление группы войск в Украине технику 70-х годов, которую десятки лет держали на базах хранения и, судя по всему, не поддерживали в рабочем состоянии. «Мы видим, - отмечает Николай Замикула, - как техника российских войск под Киевом долгое время стоит в лесистой местности. Очевидно, у российских военных проблемы с поддержанием в боевом состоянии своих танков и БМП. По данным нашей разведки, у армии России очень большой процент поломок, что также влияет на небоевые потери». По утверждению украинского эксперта, в ВС России существует правило, в соответствии с которым фиксированное количество боевой техники остается в воинских частях, а остальная техника – на базах хранения.

«По спутниковым снимкам нам известно, что именно представляют собой базы хранения вооруженных сил России, - говорит Замикула. – В сложных климатических условиях, зачастую, под открытым небом, в Сибири стоят сотни танков. Большую часть этой техники срочно расконсервировали и перебросили в Украину. Поскольку в первые дни войны противник потерял значительную часть своей более современной техники, российское МО вынуждено перебрасывать в Украину старые танки, которые десятки лет хранились без необходимого техобслуживания…» По мнению эксперта, одной из причин неудач Украины в войне 2014 года было использование в боях техники, содержавшейся на украинских базах хранения. Когда ВСУ попробовали использовать боевые машины, которые не были в боях больше двадцати лет, оказалось, что они технически непригодны, что в итоге и привело к поражению в Донбассе. «Пришлось немало потрудиться, чтобы отремонтировать и восстановить законсервированную технику, и на это ушло драгоценное время. Примерно такая же ситуация сейчас у российской армии в Украине», - утверждает Замикула, по словам которого украинскую армию удалось за восемь лет оснастить современным оружием, включая турецкие БПЛА «Байрактар». Западные партнеры помогли армии Украины подготовить личный состав и оснастить её противотанковыми системами «Джавелин» и ПЗРК «Стингер». «Но процесс переустройства армии Украины все еще не завершен, - утверждает эксперт. – Азербайджану понадобилось тридцать лет, чтобы создать армию XXI века. Нам необходимо постоянно совершенствовать вооруженные силы, так что, переучиваться приходится на ходу. Тем не менее, еще не успев толком завершить процесс модернизации, ВСУ дает достойный отпор оккупантам…» Говоря о дальнейшем ходе войны, Замикула отметил, что мирного соглашения, при зафиксированной оккупации Херсона, части Запорожской области или другой украинской территории, захваченной Россией, не будет. Любая договоренность, при котором российские военные останутся на украинской территории, будет означать, что спустя какое-то время они пойдут захватывать дальше. Позиция Киева однозначна и корректировке не подлежит – полный вывод российской армии, включая Крым и «ЛДНР». «Пока на переговорах нет компромиссов, Украина на капитуляцию не согласится, и Зеленский пойдет до конца», - подчеркнул эксперт.

По словам Замикулы, позиции российских войск постоянно ухудшаются, что закономерно, поскольку операция России базировалась на изначально ошибочном понимании внутриполитической ситуации в Украине. «У Кремля был расчет на то, что население Украины встретит появление российских войск со сдержанной позитивностью, - говорит эксперт. – Россия реально планировала захватить Киев за два дня. Непонятно, что сообщала Владимиру Путину разведка, или, возможно, имело место намеренная дезинформация высшего российского руководства, но план был такой: российский десант высаживается в Гастомеле и, не встречая серьезного сопротивления, осуществляет марш-бросок к Киеву. Сопротивление украинской армии в расчет не бралось вообще! Москва настолько убедила себя, что украинской армии, как таковой, в природе не существует, что, похоже, действительно в это поверила». По утверждению эксперта, также не оправдался расчет Москвы на лояльность или коллаборационизм русскоязычного населения Восточной Украины. Не случайно, именно русскоязычный Днепр и в 2014, и в 2022 году был опорным центром яростного сопротивления российской армии. Русское население Украины ассоциирует себя с украинским государством, и не хочет быть частью России. Похоже, в Кремле это так и не поняли, спланировав вторжение 24 февраля 2022 года, как рутинную полицейскую акцию. «Представьте себе, - говорит Замикула, - что утром 24 февраля, российское подразделение из четырех БМП, не создав оборонительной позиции, установило на харьковском направлении блокпост, который проверял документы водителей и контролировал движение так непринужденно, словно оно находилось на территории Челябинской области. Естественно, блокпост был разгромлен украинским спецназом, который уничтожил из РПТР все четыре БМП. Любопытно и то, что за колоннами российских танков и БМП ехали полицейские автозаки. То есть, максимум, чего ожидали российские войска, это протест украинцев, но никак не вооруженного сопротивления. Иначе чем объяснить тот факт, что в первых эшелонах находились бойцы Росгвардии, которые обычно разгоняют митинги в Москве и Питере, заталкивая демонстрантов в автозаки? В Кремле явно не рассчитывали, что Зеленский останется в Киеве и организует сопротивление. Москва надеялась на бегство или физическое устранение Зеленского, создание вакуума власти, в условиях которого предполагалось установить в Украине пророссийский режим. Все военно-политические оценки ситуации Кремля до вторжения в Украину оказались абсолютно несостоятельными».