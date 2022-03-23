Правительство Франции решило увеличить готовность своих ядерных сил из-за угрозы со стороны России. Впервые за три десятилетия три французские атомные ракетные подводные лодки одновременно развернулись в море, пишет The Times.

Отмечается, что две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, которое обычно находится на постоянном патрулировании под Атлантикой.

Последний раз сразу три подводные лодки были развернуты в море за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе.