Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи

Федеральное правительство Австралии ввело санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи, а также еще 22 россиян из-за их роли в военных действиях на территории Украины.

Отмечается, что Лукашенко был добавлен в санкционный список «за оказание стратегической поддержки России и ее вооруженным силам во время вторжения в Украину».

Также санкции федерального правительства коснулись 22 человек, которых называют «российскими пропагандистами», среди которых есть главные редакторы медиаорганизаций Russia Today, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.