Украина запросила у США еще Javelin и Stinger

Украина за последние несколько дней обновила свой список желательной дополнительной военной помощи от правительства США, включив в него на сотни зенитных и противотанковых ракет больше, чем запрашивалось ранее, передает CNN.

Отмечается, что Киев запросил у Вашингтона зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

«Украина заявила, что ей срочно нужно 500 единиц каждой из них ежедневно. В обоих случаях Украина запрашивает на сотни ракет больше, чем было включено в аналогичный список, недавно предоставленный американским законодателям», - сообщил источник телеканала.