В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли
Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК допустил оплату поставок газа из России в рублях, однако, по его словам, это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации.
Немецкий политик пояснил, что в такой ситуации Берлину пришлось бы нарушить санкции ФРГ в отношении Москвы, пишет РИА Новости.
«Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции», - сказал Эрнст.
Парламентарий предположил, что обязательство оплаты газа в российской валюте может стать нарушением существующих договоров о поставках голубого топлива. В то же время он подчеркнул, что замораживание российских активов за рубежом также следовало бы рассматривать в качестве противоречия этим соглашениям.
«Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», заключил член бундестага.