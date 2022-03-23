В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли

Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК допустил оплату поставок газа из России в рублях, однако, по его словам, это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации.

Немецкий политик пояснил, что в такой ситуации Берлину пришлось бы нарушить санкции ФРГ в отношении Москвы, пишет РИА Новости.

«Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции», - сказал Эрнст.