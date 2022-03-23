Создатель «ДНР» Игорь Стрелков: «Ни одного стратегического успеха. Впереди Россию ждет долгая и кровавая война»

«Более того, украинская армия успешно проводит мобилизацию и начинает контратаковать. К сожалению, мои самые пессимистические прогнозы о том, что мы втянемся в долгую и кровавую войну, полностью оправдались», - заявил он.

В прямом эфире ток-шоу на Общественной службе новостей, Игорь Стрелков заявил, что за 29 суток войны ни на одном из направлений не было достигнуто стратегического успеха.

В провале российского наступления Стрелков винит разведку, благодаря которой «спецоперация» начала проводиться на основании неверного понимания оперативной обстановки. Не были в первую очередь атакованы необходимые цели, что позволило украинской армии в организованном порядке вступить в бой.

«Сейчас российские войска находятся в чрезвычайно невыгодной конфигурации и на линии фронта, протяженностью в 3 тысячи километров, пытаются выдавить украинские войска. Такими темпами мы до Днепра будем доходить месяцами. Если условную Авдеевку или Марьинку будут атаковать неделями, то мы никогда не закончим эту военную кампанию», - сказал он, добавив, что помимо провалов в военной сфере, Россия допустила провалы как в экономике, так и во внешней политике.

Стрелков также опроверг информацию о том, что в войне участвуют белорусские войска, отметив, что Белоруссия в данном случае выступает как надежный союзник и тыловая база для российских войск. По его словам, в боях в Украине на стороне России в организованном порядке воюют лишь добровольцы из Южной Осетии.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина может мобилизовать еще 300 тысяч солдат, после чего украинская армия окончательно возьмет превосходство над российскими солдатами. Эксперт отметил необходимость проведения частичной мобилизации в России, если Москва вообще хочет победить в этой войне.