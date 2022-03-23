ВСУ о потерях России за последние сутки

Российские войска продолжают вести боевые действия, а украинские защитники - давать отпор по всем направлениям. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 25 марта.

Сегодня начался тридцатый день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. За последние сутки украинские военные обезвредили две сотни российских солдат и уничтожили многочисленные единицы техники.

«В течение предыдущих суток наши воины отбили 9 атак россиян, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага. Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей противника: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты», - говорится в сообщении.